В Туркестане прошел региональный семинар по вопросам архивного дела

В Туркестане состоялся региональный семинар, посвященный изменениям в законодательстве в сфере архивного дела и управления документацией, а также вопросам работы в информационной системе «Е-Архив».

В семинаре приняли участие специалисты архивной сферы Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областей и города Шымкента.

Участники обсудили основные изменения в нормативных правовых актах, их практическое применение, а также вопросы хранения, учета и использования архивных документов.

Отдельное внимание уделили работе в информационной системе «Е-Архив», в том числе возникающим трудностям и путям их решения.

По итогам мероприятия участники обменялись мнениями, поделились практическим опытом и обсудили предложения, направленные на совершенствование деятельности в архивной сфере.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК