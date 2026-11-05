Две номинации Казахстана включены в региональный реестр ЮНЕСКО «Память мира»

Две номинации, представленные Казахстаном, включены в Азиатско-Тихоокеанский региональный реестр ЮНЕСКО «Память мира». Решение принято на заседании Региональной комиссии программы для Азии и Тихоокеанского региона MOWCAP, состоявшемся 5 ноября 2026 года в Джакарте.

В реестр вошли «Иссыкская надпись: тюркская руническая надпись на серебряной чаше из Иссыкского кургана» и «Коллекция печатных изданий Машхур Жусупа Копеева».

Включение обеих номинаций в реестр подтверждает международное признание ценности документального и историко-культурного наследия Казахстана и способствует его популяризации за рубежом.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК