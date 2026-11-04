В столице состоялся круглый стол в рамках марафона «Читающая нация»

В Национальной академической библиотеке РК в рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» состоялся круглый стол «Оқитын ұлт – өркениетке бастар жол».

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, руководители библиотек и архивов, писатели, издатели и деятели литературы.

В ходе встречи представлены результаты работы Министерства культуры и информации РК по развитию культуры чтения и реализации общенационального марафона «Читающая нация».

На сегодняшний день в рамках марафона проведено около 3 тысяч мероприятий с охватом 120 тысяч человек. Участники прочитали более 574 тысяч книг и опубликовали около 50 тысяч видеоотзывов.

За последние две недели количество прочитанных книг и отзывов увеличилось в 2,6 раза, а видеоотзывов в 2,5 раза. Наиболее высокие показатели читательской активности отмечены в Северо-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областях.

Также отмечена важность разработки концепции «Зерделі ұлт», направленной на объединение и системное развитие инициатив по популяризации чтения, укрепление действующих проектов и формирование устойчивой культуры чтения в обществе.

Участники круглого стола также обсудили развитие отечественной книжной индустрии, возможности литературных платформ, роль библиотек в популяризации чтения и воспитание читающего поколения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК