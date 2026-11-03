В Астане наградили 20 семей – победителей конкурса «Мерейлі отбасы – 2026»

В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса «Мерейлі отбасы – 2026». Ими стали 20 образцовых семей из разных регионов Казахстана, демонстрирующих пример взаимного уважения, трудолюбия, преемственности поколений и ответственного отношения к воспитанию детей.

В числе почетных гостей церемонии – члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, представители Курултая, Қазақстан Халық Кеңесі, Совет матерей, Союза отцов и известные общественные деятели.

Победителей поздравил Министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев, отметив их особую роль в сохранении духовно-нравственных ценностей и формировании будущего страны.

«В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил важность развития человеческого потенциала и создания условий для всестороннего развития подрастающего поколения. В этой работе особая роль принадлежит семье, где закладываются основы воспитания и формируются жизненные ориентиры.

Сегодня мы чествуем семьи, которые своим примером подтверждают значимость этих ценностей. За каждой из них стоит история, наполненная жизненной мудростью, преданностью семейным традициям и добрыми делами. Ваш труд и общественные инициативы помогают молодому поколению осознавать ценность семьи, важность взаимного уважения и ответственности за будущее страны. Жизненный путь таких семей должен стать примером для подрастающего поколения», – подчеркнул Арман Кырыкбаев.

В Послании Президента от 28 октября 2026 года особое внимание уделено развитию человеческого капитала и воспитанию сознательного поколения. Глава государства подчеркнул общую ответственность семьи, школы, учителя и самого ученика за воспитание детей и формирование их жизненных ориентиров. В этом контексте укрепление института семьи, поддержка ответственного родительства и преемственность поколений приобретают особое общественное значение.

Конкурс «Мерейлі отбасы» объединяет семьи, чей жизненный путь отражает лучшие традиции казахстанского общества. Среди победителей – многодетные и приемные семьи, трудовые и творческие династии, а также семьи, активно участвующие в общественной жизни и развитии своих регионов.

Каждая из 20 семей-победителей получила почетную статуэтку и сертификат на 2 млн тенге.

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» проводится с 2014 года. Его цель – укрепление семейных и духовно-нравственных ценностей, повышение статуса семьи, популяризация положительного опыта воспитания детей и уважительного отношения к семейным традициям.

За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 20 тысяч семей со всей страны.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК