В Алматы проходит региональный семинар по вопросам культурного наследия исламского мира

С 3 по 5 ноября в Алматы проходит II региональный семинар по вопросам культурного наследия исламского мира, организованный Региональным офисом ИСЕСКО в Баку, Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Центром всемирного наследия исламского мира ИСЕСКО.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, эксперты и специалисты в области охраны культурного наследия из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Семинар направлен на развитие регионального сотрудничества, обмен опытом и повышение квалификации специалистов в сфере сохранения материального и нематериального культурного наследия.

В течение трех дней участники изучают международные подходы ИСЕСКО к охране наследия, вопросы подготовки номинационных досье для включения объектов в Список наследия исламского мира, а также методы оценки их исторической и культурной ценности.

Программа включает практические занятия по инвентаризации объектов наследия, подготовке номинационных материалов и разработке планов их сохранения и устойчивого управления.

Отметим, первый региональный семинар состоялся в Баку. Проведение второго семинара в Алматы продолжает совместную работу стран региона по сохранению и международному продвижению культурного наследия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК