В Туркестане обсудили роль медиа в укреплении межэтнического диалога

В Доме дружбы города Туркестана состоялся семинар-тренинг «Этномедиа и социальные сети: формирование культуры взаимодействия в цифровой среде и профилактика языка ненависти».

В мероприятии приняли участие представители организации «Ел жастары», государственных органов, институтов гражданского общества и молодежь.

Участники обсудили влияние социальных сетей на формирование общественного мнения и вопросы противодействия дезинформации.

Особое внимание уделили принципам мирной журналистики, включая объективное освещение событий, проверку информации, учет различных точек зрения и развитие конструктивного диалога.

Семинар направлен на повышение медиаграмотности молодежи, развитие культуры общения в цифровой среде и укрепление межэтнического взаимопонимания.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК