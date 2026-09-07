Фонд развития креативных индустрий запускает акселерационную программу Creative Shift

Фонд развития креативных индустрий запускает практическую акселерационную программу для предпринимателей, креаторов и творческих команд, развивающих проекты в сфере креативных индустрий и технологий.

Акселерация пройдет в два этапа. Первый включает региональные буткемпы в Алматы (21 сентября), Шымкенте (5 октября) и Астане (19 октября). Наиболее перспективные участники продолжат работу в рамках семидневной офлайн-менторской сессии в Астане.

Программа включает четыре направления: аудиовизуальное искусство, музыка и сцена, визуальное и прикладное искусство, литература, медиа и искусственный интеллект.

Creative Shift ориентирован на проекты, которые уже находятся в развитии. Участники смогут проработать бизнес-модель и айдентику проекта, инструменты монетизации и продвижения, AI-технологии, каналы дистрибуции, а также подготовиться к привлечению инвестиций и масштабированию.

Условия участия и порядок подачи заявок доступны в разделе «Меры поддержки» платформы QazaqCreative на сайте www.qazaqculture.com. К участию допускаются заявители, зарегистрированные на единой цифровой платформе QazaqCreative.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК