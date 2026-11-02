В столице обсудили создание Национальной цифровой библиотечной платформы

В Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai состоялось межведомственное экспертное совещание по вопросам создания Национальной цифровой библиотечной платформы в рамках исполнения Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации».

В совещании приняли участие представители министерств культуры и информации, искусственного интеллекта и цифрового развития, Центра поддержки цифрового правительства, Национальной академической библиотеки Республики Казахстан, Казахстанского института общественного развития и экспертного сообщества.

Участники обсудили интеграцию электронных каталогов государственных библиотек, развитие цифровых сервисов и внедрение технологий искусственного интеллекта в библиотечную сферу.

В ходе совещания вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Рустам Али подчеркнул, что создание единой цифровой платформы позволит объединить библиотеки страны в общее информационное пространство, расширить доступ граждан к библиотечным фондам и повысить качество обслуживания читателей.

Национальную цифровую библиотечную платформу планируется создать на базе Единой автоматизированной библиотечно-информационной системы. Она объединит фонды государственных библиотек в единый электронный каталог независимо от их ведомственной принадлежности.

Кроме того, рассмотрен вопрос внедрения единого электронного читательского билета «Зерделі ұлт», который обеспечит доступ к ресурсам подключенных библиотек независимо от места регистрации читателя.

Отдельное внимание уделено применению искусственного интеллекта для каталогизации и поиска книг, формирования персонализированных рекомендаций читателям.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК