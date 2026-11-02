В Москве под председательством Республики Казахстан состоялось 40-е заседание Совета по делам молодежи государств – участников Содружества Независимых Государств.

В юбилейной встрече приняли участие представители профильных государственных органов и члены Совета.

Делегации представили национальный опыт реализации молодежной политики, обменялись мнениями и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

В ходе заседания участники рассмотрели итоги реализации профильных программ за 2025–2026 годы и утвердили планы совместной работы на 2027–2028 годы. Отдельное внимание было уделено подготовке новой Стратегии международного молодежного сотрудничества государств - участников СНГ на 2031–2040 годы. Документ будет ориентирован на развитие волонтерских инициатив и внедрение цифровых технологий в работу с молодежью.

Особо была отмечена роль Казахстана в развитии гуманитарного взаимодействия на пространстве Содружества. Совет выразил благодарность Министерству культуры и информации Республики Казахстан за высокий уровень организации I Форума волонтеров СНГ, инициированного Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, поддержано предложение о проведении II Форума волонтеров СНГ в 2027 году в Минске.

В рамках мероприятия также состоялись пленарная дискуссия «35 лет Содружеству Независимых Государств: молодежное измерение» и международная научно-практическая конференция «Молодежная политика на пространстве СНГ: вызовы, решения, перспективы».

Отметим, что в этом году исполняется 20 лет со дня учреждения Совета по делам молодежи государств – участников СНГ.

Участие Казахстана в работе Совета способствует укреплению межгосударственного партнерства, расширению обмена опытом и развитию совместных инициатив, направленных на раскрытие потенциала молодежи и укрепление гуманитарных связей на пространстве СНГ.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК