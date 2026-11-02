В Алматы состоялись мастер-классы с участием звёзд мирового балета

В Алматинском хореографическом училище имени Александра Селезнёва состоялись мастер-классы известных артистов балета Албана Лендорфа и Себастьяна Клоборга.

Албан Лендорф – бывший премьер Королевского датского балета и American Ballet Theatre, лауреат международной премии Benois de la Danse. Себастьян Клоборг – датский хореограф, режиссёр и бывший солист Королевского датского балета.

Программа включала занятия по классическому танцу и современной хореографии, пресс-конференцию, а также творческие встречи с учащимися.

Участники смогли познакомиться с профессиональными подходами зарубежных мастеров, перенять их практический опыт и обсудить актуальные вопросы развития балетного искусства.

В мастер-классах приняли участие учащиеся и педагоги училища, артисты театров, представители танцевальных коллективов, преподаватели и студенты профильных вузов.

Подобные инициативы открывают новые возможности для международного творческого взаимодействия, способствуют обмену знаниями и профессиональными практиками, а также повышают качество подготовки будущих артистов балета.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК