В Туркестане обсудили вопросы межкультурного диалога

В Доме дружбы Туркестана стартовал двухдневный экспертный семинар «Межкультурная коммуникация как фактор укрепления общественного оптимизма».

В семинаре приняли участие общественные деятели, ученые, эксперты, представители этнокультурных объединений, молодежь и представители СМИ.

В ходе встречи участники обсудили вопросы развития межкультурной коммуникации, укрепления взаимного уважения и формирования культуры конструктивного диалога в обществе.

Эксперты поделились предложениями по совершенствованию механизмов межэтнического взаимодействия. Также в рамках семинара были организованы социологический опрос и консультации по правовым вопросам.

Мероприятие направлено на развитие межкультурного диалога, повышение правовой грамотности и укрепление взаимопонимания между представителями различных этносов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК