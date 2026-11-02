Британский писатель и исследователь Ник Филдинг посетил музей-заповедник «Ботай»

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» посетил британский журналист, писатель и исследователь истории Центральной Азии Ник Филдинг.

В ходе визита он ознакомился с экспозицией музея, уникальными археологическими находками и историей Ботайской культуры. Особое внимание было уделено значению Ботайского поселения в изучении древней истории Великой степи, а также вопросам сохранения, исследования и популяризации археологического наследия Казахстана.

Ник Филдинг известен своими исследованиями и публикациями, посвящёнными истории Казахстана и Центральной Азии. Посещение музея-заповедника позволило ему ближе познакомиться с уникальными свидетельствами древней истории региона и значением Ботайской культуры в историческом контексте Великой степи.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК