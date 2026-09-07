В регионах отметили первый день в рамках Недели семьи

В регионах Казахстана дали старт Неделе семьи, приуроченной ко Дню семьи. Первый день кампании прошел под темой «От традиции к современности» и объединил информационно-просветительские мероприятия, интеллектуальные игры и встречи представителей разных поколений.

Для школьников и молодежи организованы тематические классные часы, интерактивные занятия и встречи с представителями старшего поколения. Участники обсудили взаимное уважение и ответственность членов семьи, воспитание детей, сохранение семейной истории и традиций. В том числе состоялась интеллектуальная игра Smart Family, посвященная семейным ценностям.

Отдельное внимание уделено осознанной подготовке молодежи к семейной жизни. Студенты обсудили финансовую грамотность, взаимное уважение, воспитание детей и значение открытого диалога при принятии важных семейных решений.

Символичным началом Недели стало «Үлкендердің батасы» - как символ преемственности семейных ценностей.

Неделя семьи продлится до 13 сентября. Тема следующего дня - «Создать семью осознанно».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК