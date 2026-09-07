Казахстан завоевал девять призовых мест на международном конкурсе «Искусство книги - 2026»

Казахстанские издания завоевали девять призовых мест на XXIII Международном конкурсе «Искусство книги – 2026», прошедшем в Минске. По итогам конкурса отечественные книги получили два первых, четыре вторых и три третьих места.

Первые места присуждены книге Кымбат Караевой «Игры кочевников» в номинации «Моя страна» и трехтомному изданию Кенжехана Матыжанова «Абай» в номинации «Наука и образование».

Вторые места заняли «Казахский орнамент» Ерлана Кожабаева, «Вселенная Амандоса Аканаева. Династия художников» Нелли Бубэ, «Традиционный казахский стол» Кадирбека Сегизбайулы «Герои-Казахстанцы. Краткий библиографический справочник» Айдархана Жадыкова.

Третьими стали издания «Ветераны Ассамблеи народа Казахстана» Марата Азильханова, «Казахские обычаи» Сеита Кенжеахметулы и «Абылай хан и батыры» Баянгали Алимжанова.

Кроме того, книга Гульмиры Амандыковой «Слова назидания Абая Кунанбайулы. Завет потомкам» отмечена дипломом номинанта. Специальные дипломы получили книги А. Дюзельханова «Момунбай и семеро разбойников. По мотивам казахской народной сказки», Максима Зверева «Золотой сайгак» и Жусипбека Коргасбека «Кельндағы көкжал».

Всего Казахстан представил на конкурс 10 книг в основных номинациях и три издания на специальные дипломы.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК