Дюсен Касеинов удостоен Международной премии имени Алишера Навои

Министерство культуры и информации Республики Казахстан поздравляет государственного деятеля, дипломата и выдающегося музыканта, профессора Дюсена Касеинова с присуждением Международной премии Организации тюркских государств имени Алишера Навои «За вклад в единство Тюркского мира».

Решение о присуждении награды принято по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств. Торжественная церемония вручения состоялась 29 октября 2026 года в рамках 13-го саммита ОТГ в Анкаре. Награду Дюсену Касеинову лично вручил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эта высокая награда стала признанием его многолетнего вклада в укрепление культурных связей, развитие гуманитарного сотрудничества и сохранение общего культурного наследия тюркского мира.

Заслуженный деятель искусств Казахстана, бывший министр культуры Дюсен Касеинов с 2008 по 2022 год возглавлял Международную организацию тюркской культуры ТЮРКСОЙ. За этот период он внес значительный вклад в сохранение и популяризацию общего культурного наследия, поддержку творческих инициатив и продвижение культуры Казахстана на международной арене.

Выдвижение кандидатуры Дюсена Касеинова Министерством культуры и информации Республики Казахстан стало признанием его профессиональных заслуг и многолетней деятельности на международном культурном поприще, направленной на укрепление духовных и гуманитарных связей между тюркскими государствами.

Международная премия имени Алишера Навои учреждена в 2021 году по инициативе Президента Узбекистана. Впервые она была присуждена в 2022 году посмертно кыргызскому писателю Чингизу Айтматову. В 2025 году ее лауреатом стал турецкий ученый, лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан желает Дюсену Касеинову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в дальнейшей деятельности на благо отечественной культуры и укрепления культурного единства тюркского мира!

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК