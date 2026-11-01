В «Астана Балет» прошли показы балета «Ромео и Джульетта»

На сцене театра «Астана Балет» прошли показы балета «Ромео и Джульетта» в хореографии Владимира Яковлева на музыку Сергея Прокофьева. Спектакль сопровождал симфонический оркестр театра под управлением дирижёра Элмара Бурибаева.

Партии Ромео исполнили Сундет Султанов и Уэсли Карвальо, Джульетты — Назерке Аймухаметова и Камила Рахманберлиева. Артисты представили историю юных влюблённых, чьи судьбы оказались во власти вражды двух семей.

Постановка, впервые представленная в 2017 году, отличается динамичным развитием действия и лаконичным сценическим решением. Основное внимание сосредоточено на хореографии, раскрывающей характеры и чувства героев.

«Сцены поединков придают спектаклю особую динамику и зрелищность. Постановка Владимира Яковлева ярко передаёт атмосферу и эстетику шекспировской эпохи», — отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК