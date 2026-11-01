В Астане состоялась мировая премьера балета «Чарли и Ирэн»

В театре «Астана Опера» состоялась мировая премьера балета «Чарли и Ирэн» на музыку А. Кестнера. Спектакль создан творческой командой Mosaica Del Arte специально для труппы театра.

Постановку осуществил хореограф К. Радев. Симфоническим оркестром театра дирижировал А. Уразгалиев. Неоклассический балет вдохновлен эстетикой немого кино и сочетает выразительную хореографию с приемами кинематографического монтажа.

В основе сюжета лежит история любви бродяги Чарли и юной Ирэн, которые преодолевают социальные барьеры и запрет ее состоятельного отца. В спектакле комедийные эпизоды переплетаются с драматическими сценами.

Главные партии исполнили Д. Зайдин и Ш. Адепхан. Подготовку проекта курировала художественный руководитель балетной труппы А. Асылмуратова. Сценографию разработали А. Капустина и Н. Шахматова, костюмы создал модельер И. Чапурин.

Публика тепло приняла премьеру и по завершении спектакля проводила артистов продолжительными аплодисментами.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК