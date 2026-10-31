Арман Кырыкбаев встретился с итальянским режиссером-постановщиком Стефано Пода

Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев провел встречу с известным итальянским режиссером-постановщиком Стефано Пода.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере театрального искусства, реализации совместных постановок и расширения международных творческих связей казахстанских театров.

Особое внимание было уделено постановке оперы Джакомо Пуччини «Тоска» в режиссуре Стефано Пода. Накануне, 30 октября, премьера спектакля состоялась на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая в Алматы. Сегодня, 31 октября, зрителям будет представлено второе премьерное выступление.

Постановка реализована в сотрудничестве с Королевским театром Реджо в Турине, где ее премьера состоялась 12 июня текущего года. Ранее спектакль также был представлен на сцене Большого театра России.

Арман Кырыкбаев отметил значимость данного проекта для развития отечественного оперного искусства, профессионального обмена опытом и внедрения новых сценических решений.

В свою очередь, Стефано Пода поблагодарил министра за теплый прием и выразил заинтересованность в укреплении культурных связей между Казахстаном и Италией, в частности между театрами Алматы и Турина. Он подчеркнул, что подобное сотрудничество способствует объединению зрителей разных поколений и развитию культурного диалога.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии творческого партнерства, реализации совместных проектов и участии казахстанских деятелей искусства в международных постановках.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК