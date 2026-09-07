В Самарканде (Узбекистан) состоялась региональная молодежная конференция RCOY Central Asia 2026: «Центральноазиатская молодежь за водную безопасность и климатическую справедливость».

В мероприятии приняли участие около 100 молодых делегатов из девяти стран, включая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Афганистан, Монголию и Турцию.

Конференция стала площадкой для обмена опытом и обсуждения вопросов климатической политики и водной безопасности с участием молодежи, экспертов и представителей государственных структур.

По итогам участники подготовили региональное молодежное заявление, которое планируется представить на международных площадках, включая COP31 РКИК ООН и Конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК