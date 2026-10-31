В рамках рабочей поездки в Алматы Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев посетил Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова, где ознакомился с ходом реконструкции здания.

В ходе посещения Министру представили информацию о текущем этапе строительно-монтажных работ и техническом оснащении театра. Особое внимание было уделено качеству выполняемых работ, соблюдению строительных требований и установленных сроков завершения реконструкции.

В этом году театр отмечает 100-летний юбилей. Реконструкция направлена на сохранение его историко-архитектурного наследия и создание современных условий для творческой деятельности артистов и комфортного пребывания зрителей с учетом требований сценического искусства, безопасности и технического оснащения.

Реализация проекта находится на контроле Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК