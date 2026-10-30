В Северо-Казахстанской области обсудили вопросы цифровизации архивной отрасли

В Северо-Казахстанской области состоялся республиканский выездной семинар, посвящённый вопросам использования и публикации архивных документов, а также работе с информационной системой «Е-Архив».

В мероприятии приняли участие представители архивных учреждений Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей и Астаны.

В первый день участники обсудили вопросы использования архивных фондов, публикации документов и применения архивных материалов в научно-исследовательской деятельности, а также обменялись профессиональным опытом.

Второй день был посвящён практическому обучению работе с информационной системой «Е-Архив». Специалисты ознакомились с функциональными возможностями системы, особенностями её использования и обсудили вопросы, возникающие в повседневной работе.

Семинар был направлен на повышение профессиональных компетенций архивных работников, внедрение цифровых технологий и обеспечение доступности архивной информации.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК