В Астане обсудили вопросы развития отечественного кинопроката

В Министерстве культуры и информации Республики Казахстан состоялось рабочее совещание с представителями киносетей страны, включая Kinopark, Kinoplexx и CinemaMax.

Участники обсудили вопросы развития отечественного кинопроката, повышения доступности фильмов для зрителей и совершенствования взаимодействия между государством и представителями киноиндустрии.

Особое внимание было уделено работе информационной системы «Е-кино», предназначенной для цифрового учёта и мониторинга кинопроката. Стороны рассмотрели вопросы совершенствования системы, обеспечения прозрачности и достоверности данных о кинопоказах.

Также обсуждались вопросы соблюдения законодательства в сфере кинематографии в рамках принципа «Закон и порядок», учёта зрительских предпочтений и расширения доступности фильмов на казахском языке. Представители киносетей поделились предложениями по решению актуальных вопросов отрасли и совершенствованию механизмов взаимодействия с уполномоченным органом.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить совместную работу по развитию отечественного кинопроката и повышению доступности кинопродукции для населения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК