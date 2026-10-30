Творческое наследие Кеншилика Мырзабекова обсудили в Алматы

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялся вечер памяти, посвящённый 80-летию со дня рождения поэта, члена Союза писателей Казахстана Кеншилика Мырзабекова.

В мероприятии приняли участие поэты, писатели, литературоведы, представители творческой интеллигенции и близкие поэта.

Участники обсудили жизненный путь и творческое наследие Кеншилика Мырзабекова, его вклад в развитие казахской литературы и особенности поэтического стиля.

В ходе вечера прозвучали стихотворения поэта, посвящённые родной земле, человеческим ценностям и жизни общества. Гости поделились воспоминаниями о его творчестве и личности.

Мероприятие было направлено на сохранение литературного наследия Кеншилика Мырзабекова и популяризацию его произведений среди новых поколений читателей.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК