Творческое наследие Кеншилика Мырзабекова обсудили в Алматы
В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялся вечер памяти, посвящённый 80-летию со дня рождения поэта, члена Союза писателей Казахстана Кеншилика Мырзабекова.
В мероприятии приняли участие поэты, писатели, литературоведы, представители творческой интеллигенции и близкие поэта.
Участники обсудили жизненный путь и творческое наследие Кеншилика Мырзабекова, его вклад в развитие казахской литературы и особенности поэтического стиля.
В ходе вечера прозвучали стихотворения поэта, посвящённые родной земле, человеческим ценностям и жизни общества. Гости поделились воспоминаниями о его творчестве и личности.
Мероприятие было направлено на сохранение литературного наследия Кеншилика Мырзабекова и популяризацию его произведений среди новых поколений читателей.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК