В Алматы представили книги шрифтом Брайля и технологии создания аудиокниг

В Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялся День открытых дверей, направленный на знакомство посетителей с библиотечными услугами, специальными изданиями и доступными форматами чтения.

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели вузов и колледжей, библиотекари, представители сферы культуры и жители города.

Гостям представили информационные ресурсы библиотеки, процесс перевода текстов на шрифт Брайля, а также особенности подготовки и издания аудиокниг.

В рамках программы состоялась книжная выставка «Особые книги для особенных людей». Посетители ознакомились с работой реабилитационного кабинета и приняли участие в интерактивной игре «Мир на кончиках пальцев», посвящённой тактильному восприятию информации.

Кроме того, состоялся показ документального фильма «Эхо Желтоксана» с тифлокомментированием. Для библиотечных специалистов провели практикум по составлению библиографических указателей.

Мероприятие было направлено на популяризацию доступного чтения, повышение осведомлённости о возможностях специализированных библиотек и развитие инклюзивной культурной среды.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК