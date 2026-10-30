На Форуме гражданского общества Казахстана обсудили приоритеты Послания Президента

29–30 октября 2026 года в Актау состоялся Форум гражданского общества Казахстана – 2026 «Вместе создавая будущее».

В центре обсуждения были приоритетные направления, обозначенные в Послании Главы государства, в том числе цифровизация, внедрение искусственного интеллекта и повышение эффективности государственного управления.

В форуме приняли участие представители неправительственных организаций, государственных и международных организаций, дипломатических миссий, а также национальные эксперты. Среди почетных гостей – посол Европейского Союза в Республике Казахстан Алешка Симкич и старший советник по правам человека Офиса Постоянного координатора ООН в Казахстане Элизабет да Коста.

Участники рассмотрели вопросы защиты прав человека, верховенства права, взаимодействия НПО с государственными органами и обеспечения устойчивости общественных организаций. Отдельное внимание уделили механизмам деятельности НПО после завершения грантовых проектов, диверсификации источников финансирования и поддержке местных инициатив.

В числе других тем – ответственное применение искусственного интеллекта и вовлечение молодежи в деятельность неправительственных организаций.

Также в рамках форума обсудили законопроект «О неправительственных организациях».

Организатором мероприятия выступило НПУ «Эко Мангистау» в рамках проекта «Консолидация гражданского общества в Западном Казахстане для продвижения и защиты прав человека и основных свобод».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК