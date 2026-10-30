Молодежь Казахстана обсудила ключевые приоритеты Послания Казахстана

В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоялась экспертная диалоговая площадка «Молодежь в повестке национального развития». Участники обсудили стратегические приоритеты Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Мероприятие объединило представителей депутатского корпуса, государственных органов, делового сообщества, руководителей и представителей республиканских молодежных объединений, органов студенческого самоуправления и студенческую молодежь.

Особое внимание было уделено инициативам Президента, связанным с реализацией масштабной общенациональной программы строительства, развитием транспортно-логистической инфраструктуры, поддержкой регионов и сельского хозяйства, а также формированием цифровой экономики. Отдельно отмечена важность вовлечения молодежи в процессы общественных преобразований.

В рамках открытой дискуссии представители молодежных объединений и студенческого сообщества рассмотрели практические механизмы участия в реализации национальных приоритетов, укрепления ответственности и развития взаимодействия с государственными институтами и бизнесом.

Диалоговая площадка организована Научно-исследовательским центром «Молодежь» для развития взаимодействия между молодежью, представителями государственных институтов, депутатского корпуса и делового сообщества по вопросам реализации стратегических инициатив Главы государства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК