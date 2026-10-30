В Минске проходит XIII Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры», посвящённый теме «Роль женщины в культуре».

В мероприятии принимают участие 450 представителей из 19 стран, включая Казахстан, Россию, Беларусь, Азербайджан, Болгарию, Вануату, Индию, Индонезию, Китай, Кубу, Кыргызстан, Оман и другие.

Казахстан представляют директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан Күміс Сейітова, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Казахстан Нурия Искалиева и исполняющий обязанности директора Национального центра рукописей и редких книг Ануар Жанабаев.

В рамках конгресса казахстанские специалисты поделились опытом цифровизации библиотек, внедрения искусственного интеллекта, развития культуры чтения и сохранения рукописного наследия.

Нурия Искалиева представила возможности применения искусственного интеллекта в библиографической деятельности, включая автоматизацию каталогизации, совершенствование поисковых систем и цифровую интеграцию на базе программного комплекса WEB-RABIS.

Ануар Жанабаев рассказал о работе Национального центра рукописей и редких книг по изучению, сохранению и оцифровке рукописей и редких изданий.

Конгресс стал площадкой для обмена международным опытом, обсуждения современных технологий в библиотечной сфере и укрепления профессионального сотрудничества.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК