Археологические находки Казахстана представят на выставке в Париже

В Национальном музее Республики Казахстан состоялась встреча с представителями Музея человека (Париж) и Посольства Франции в Казахстане.

Стороны обсудили подготовку международной выставки «Богатство и власть в доисторическую эпоху», которая состоится в 2027 году в Париже.

В экспозиции будут представлены коллекции Музея человека и других музеев Франции и европейских стран. Казахстан представит Национальный музей Республики Казахстан. Планируется, что в выставку войдут уникальные археологические находки Берельского некрополя.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам подготовки и сохранности экспонатов, а также научного сопровождения проекта.

Встреча стала продолжением договорённостей, достигнутых в сентябре в рамках Дней Казахстана в Париже.

Совместный проект направлен на развитие музейного сотрудничества, обмен профессиональным опытом и популяризацию историко-культурного наследия Казахстана на международном уровне.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК