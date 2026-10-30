В Казахстане продолжается работа по развитию потенциала Общественных советов

В Казахстане продолжается работа по укреплению потенциала Общественных советов, развитию цифровых инструментов и поддержке гражданских инициатив.

Одним из ключевых направлений работы стало повышение цифровой грамотности секретарей Общественных советов. Для 200 секретарей советов всех уровней проведено онлайн-обучение по работе с цифровой платформой Kazkenes (www.kazkenes.kz).

Особое внимание уделяется поддержке гражданских инициатив. По итогам конкурса малых грантов в настоящее время реализуются 10 социально значимых проектов. Инициативы направлены на повышение качества и доступности социальных услуг, улучшение местной инфраструктуры, защиту прав детей, обеспечение экологической безопасности и контроль качества питания в организациях образования. Для оценки хода реализации проектов проводятся выездные мониторинги.

Важным направлением остается укрепление межрегионального взаимодействия. В рамках диалоговой площадки 20 председателей Общественных советов из всех регионов Казахстана обсудили актуальные вопросы деятельности советов, обменялись опытом и рассмотрели возможности совершенствования взаимодействия с гражданским обществом.

Параллельно ведется работа по развитию цифровой инфраструктуры. Модернизирована платформа Kazkenes. В частности, разработаны, протестированы и внедрены три новых функциональных модуля. В том числе – модуль сводного мониторинга, позволяющий систематизировать ключевые показатели деятельности региональных Общественных советов и при центральных государственных органах, включая сведения о заседаниях, рекомендациях, общественных мониторингах и выездных проверках.

Кроме того, на платформе внедрен интерактивный календарь мероприятий, с помощью которого граждане и представители СМИ смогут получать информацию о предстоящих заседаниях, общественных слушаниях и мониторинговых мероприятиях. Еще один дополнительный модуль – Telegram-бот Kazkenes (https://t.me/KazkenesBot).

Работа проводится в рамках проекта «Повышение потенциала Общественных советов».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК