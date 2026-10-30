В Отыраре состоялась международная ярмарка мастеров керамического искусства

В Туркестанской области состоялась международная ярмарка мастеров керамического искусства на тему «Керамическое производство на Великом Шёлковом пути: традиции, технологии и возрождение».

В мероприятии приняли участие представители местных исполнительных органов, руководители учреждений культуры, а также мастера керамического искусства из регионов Казахстана и зарубежных стран.

В рамках программы участники провели мастер-классы, продемонстрировали традиционные техники изготовления керамических изделий и обменялись профессиональным опытом. Кроме того, мастера передали изделия собственного изготовления в фонд Государственного археологического музея-заповедника «Отырар».

Мероприятие стало площадкой для профессионального диалога, сохранения традиций керамического искусства и укрепления международного культурного сотрудничества.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК