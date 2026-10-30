В Алматы открылась международная выставка «Бесконечные облака Шёлкового пути»

В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева открылась международная выставка «Бесконечные облака Шёлкового пути. «Один пояс, один путь»: станция Алматы», организованная совместно с Шанхайским музеем художественных коллекций (SACM).

Алматы стал третьим городом международного выставочного проекта. Ранее экспозиция была представлена в Тегеране в 2024 году и Ташкенте в 2025 году.

Выставка объединила произведения казахстанских и китайских художников, отражающие культурные традиции двух стран и современные направления в изобразительном искусстве.

Казахстанская часть экспозиции представлена работами современных художников из фондов музея имени Абылхана Кастеева. Китайская коллекция знакомит посетителей с традиционной живописью, мотивами древних монументальных росписей и современными художественными техниками.

Проект направлен на укрепление культурных связей между Казахстаном и Китаем, развитие музейного сотрудничества и популяризацию художественного наследия двух стран.

Особое символическое значение выставке придаёт тот факт, что именно в Казахстане в сентябре 2013 года впервые была выдвинута инициатива создания «Экономического пояса Шёлкового пути».

Экспозиция продлится до 18 ноября 2026 года.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК