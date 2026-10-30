В Астане состоялось заседание дискуссионного клуба Гражданского альянса Казахстана «Ұстаным» на тему «Казахстан в новом историческом цикле: цифровая трансформация, искусственный интеллект и ответственность гражданского общества».

Встреча объединила представителей государственных органов, неправительственных организаций, IT-сектора и экспертного сообщества для обсуждения перспектив цифровой трансформации страны.

Участники рассмотрели вопросы реализации положений Послания Главы государства народу Казахстана, предусматривающих ускоренное внедрение искусственного интеллекта. В частности, обсуждались перспективы применения цифровых инструментов в деятельности НПО, автоматизации организационных процессов и повышения прозрачности институтов гражданского общества.

Отдельное внимание было уделено повышению цифровой грамотности представителей НПО, а также ответственному и безопасному использованию новых технологий.

По итогам встречи состоялся обмен экспертными мнениями и были сформулированы предложения по развитию цифровых компетенций НПО и укреплению конструктивного взаимодействия государства и гражданского общества в условиях технологических изменений.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК