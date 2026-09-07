Стартует конкурс на соискание международной премии «Волонтер года»
В целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию и поддержки волонтерского движения Министерство культуры и информации Республики Казахстан запускает конкурс на соискание международной премии «Волонтер года».
Ежегодная международная премия направлена на поощрение волонтеров и группы волонтеров, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных полезных задач.
Премия присуждается по 15 номинациям:
«Лучшая волонтерская организация»,
«Лидер корпоративного волонтерства»,
«Лидеры целей устойчивого развития»,
«Лучший социальный помощник,
«За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
«За активное участие в поиске пропавших без вести людей»,
«За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений»,
«За активное участие в развитии здравоохранения»,
«За активное участие в пропаганде здорового образа жизни»,
«За вклад в популяризации знаний»,
«За вклад в сохранении и защиты окружающей среды»,
«За вклад в укреплении мира, дружбы и согласия»,
«За вклад в сохранении и развитии историко-культурного наследия»,
«За вклад в решении вопросов зоозащиты»,
«За вклад в решении социальных задач».
Претенденты принимают участие на соискание премии не более чем по одной номинации.
Прием документов будет осуществляться в период с 7 по 27 сентября 2026 года.
Заявки для участия в премии принимаются на сайте: https://qazvolunteer.kz/ru
Подробнее о правилах присуждения международной премии «Волонтер года» можно ознакомиться на сайте https://qazvolunteer.kz/ru или www.adilet.kz.
В случае возникновения вопросов обращаться по следующим номерам: +7 (7172)74 -12-86, 74-03-11.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК