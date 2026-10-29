В Астане Научно-исследовательский центр «Молодежь» провел экспертно-студенческую дискуссию «Диалог поколений: молодежь и будущее Казахстана», посвященную обсуждению Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Во встрече приняли участие представители Қазақстан Халық Кеңесі, государственных органов, экспертного и академического сообщества.

Главной темой дискуссии стала роль молодежи в реализации стратегических задач, обозначенных Президентом в Послании.

В частности, участники обсудили формирование цифровой экономики. Особое внимание было уделено перспективам развития искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также их влиянию на сферу образования и рынок труда.

Кроме того, были затронуты вопросы занятости молодежи, развития предпринимательства и профессиональной самореализации.

Отдельное внимание участники уделили развитию образования и человеческого капитала, а также роли высшего образования в раскрытии интеллектуального и профессионального потенциала молодого поколения.

В контексте стратегических приоритетов, обозначенных в Послании, участники также обсудили вопросы ответственности, поддержки общественных инициатив и расширения возможностей взаимодействия молодежи с государственными и общественными институтами.

Мероприятие прошло в формате открытой дискуссии и было направлено на развитие диалога между поколениями и осмысление роли молодежи в жизни страны.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК