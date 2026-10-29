В Алматы обсудили творческое наследие Агымсалы Дузельханова

В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию художника, заслуженного деятеля искусств Казахстана Агымсалы Дузельханова.

В мероприятии приняли участие родственники и коллеги художника, государственные и общественные деятели, преподаватели и студенты академии.

Участники конференции обсудили творческое наследие мастера, отражение исторической памяти в казахской графике и преемственность национальных художественных традиций. На пленарном заседании были представлены доклады о жизни и творчестве художника. В рамках конференции также открылась выставка, посвящённая его произведениям.

Агымсалы Дузельханов внёс значительный вклад в развитие живописи, графики, книжного оформления и портретного искусства Казахстана. Особое место в его творчестве занимают произведения на историческую тематику и портреты выдающихся представителей казахского народа. Художник также участвовал в разработке дизайна национальной валюты Казахстана.

Конференция стала площадкой для научного осмысления творческого наследия художника и популяризации его произведений среди молодого поколения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК