Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в библиотечной сфере

29-30 октября в Минске проходит XIII Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры». В рамках мероприятия Национальная академическая библиотека Республики Казахстан и Национальная библиотека Беларуси подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Документ предусматривает обмен книжными и информационными ресурсами, проведение совместных выставок и проектов, а также профессиональный обмен между специалистами.

Также на пленарном заседании выступила директор Национальной академической библиотеки Кумис Сеитова с докладом «Роль библиотек в развитии культуры чтения и формировании читающей нации: опыт Казахстана».

Особое внимание в выступлении было уделено модернизации библиотечной инфраструктуры, поддержке отечественной литературы и инициативам по продвижению чтения. Также были рассмотрены результаты исследований читательского поведения, вопросы вовлечения населения в регулярное чтение и цифровой трансформации библиотек.

В завершение стороны подтвердили готовность укреплять партнёрство и реализовывать совместные инициативы в рамках меморандума.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК