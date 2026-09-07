Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс» I степени

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении писателя Валерия Михайлова орденом «Барыс» I степени за особый вклад в развитие отечественной литературы. Сегодня, 7 сентября, известному писателю, поэту, публицисту и журналисту исполнилось 80 лет.

Творческий и профессиональный путь Валерия Михайлова на протяжении нескольких десятилетий связан с казахстанской литературой и журналистикой. Он работал в редакциях газет «Вечерняя Алма-Ата», «Ленинская смена», «Казахстанская правда» и журнала «Простор». В 1997–2003 годах возглавлял «Казахстанскую правду», позднее многие годы руководил журналом «Простор».

Валерий Михайлов — автор более двадцати книг поэзии и прозы. Особое место в его творчестве занимает тема исторической памяти. Одним из наиболее известных произведений писателя стала «Хроника великого джута», посвященная трагическим событиям 1930-х годов в Казахстане. Его произведения переведены на казахский, английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, корейский и другие языки.

Значителен вклад писателя и в популяризацию казахской литературы. Валерий Михайлов переводил на русский язык произведения казахстанских авторов, а в серии «Жизнь замечательных людей» вышли его книги о Михаиле Лермонтове, Евгении Боратынском и Николае Заболоцком.

Многолетняя творческая деятельность Валерия Михайлова отмечена высокими государственными и профессиональными наградами. Он является кавалером орденов «Парасат» и «Барыс» II степени, лауреатом Международной литературной премии «Алаш». В 2024 году ему присвоено звание «Қазақстанның Халық жазушысы».

Отметим, в этом году был издан сборник стихотворений и поэм Валерия Михайлова «Неразглашенное время», который распространен по всем библиотекам Казахстана.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК