В Астане прозвучали шедевры мировой оперы и оперетты

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Музыка на все времена».

Государственный симфонический оркестр Казахстана представил программу из известных произведений мировой оперы и оперетты итальянских, французских, чешских и австрийских композиторов.

В концерте приняли участие оперные исполнители Медет Чотабаев, Азамат Желтыргузов, Бибигуль Жанузак, Айзада Капонова, Салтанат Ахметова, Азат Малик, Ибраһим Амин, Нурсезим Саматкызы, Лаура Галым и Талгат Аллабиринов. За дирижёрским пультом – художественный руководитель оркестра Мирас Нуржанов.

Программа открылась интермеццо из оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». В течение вечера прозвучали арии и дуэты из опер «Севильский цирюльник», «Турандот», «Травиата», «Ромео и Джульетта», «Русалка» и других известных произведений. Также зрителям представили фрагменты из оперетт Франца Легара и Имре Кальмана.

Завершился концерт совместным исполнением знаменитой застольной песни «Brindisi» из оперы Джузеппе Верди «Травиата».

Почётными гостями вечера стали заслуженный артист Туркменистана Батыр Чарыев и заслуженный деятель культуры Кыргызстана Таалайбек Усубалиев.

Концерт объединил на одной сцене ведущих оперных исполнителей и симфонический оркестр, подарив столичной публике встречу с шедеврами мировой музыкальной классики.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК