В Астане на площадке Qazaq Creative Hub завершилась ярмарка «Асқақ рухты Әулиеата» Жамбылской области, организованная при поддержке Министерства культуры и информации в рамках республиканского проекта Creative Aimaq.

За два дня ярмарку посетили около 6 тысяч гостей и жителей столицы. По итогам мероприятия креаторами Жамбылской области реализовано продукции на сумму свыше 15 млн тенге.

На ярмарке были представлены изделия мастеров прикладного искусства, национальная одежда и ювелирные украшения, авторские бренды, книги, картины, скульптуры и фотоработы. Также посетителям презентовали IT-проекты, объединяющие национальную культуру, образование и современные цифровые технологии, в том числе решения с использованием искусственного интеллекта.

Следующим регионом — участником проекта Creative Aimaq станет Кызылординская область. Ярмарка состоится 12-13 сентября.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК