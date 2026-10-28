Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» открыла книжное пространство для сотрудников в коворкинг-зоне Казмедиацентра в рамках республиканского проекта «Читающая нация».

Инициатива направлена на популяризацию чтения, повышение интереса к литературе и создание условий для интеллектуального и профессионального развития сотрудников.

Книжный фонд пространства составит от 800 до 1 000 изданий, доступных сотрудникам корпорации в любое удобное время. Для дальнейшего развития инициативы предусмотрена реализация долгосрочного плана мероприятий.

В рамках открытия состоялась презентация двух поэтических сборников Олжаса Касыма, поэта и шеф-редактора отдела по производству телесериалов телерадиокорпорации «Казахстан».

Корпорация также ведёт системную работу по популяризации чтения на телевидении, радио и цифровых платформах. В эфир выходят программы, посвящённые литературному наследию, а с использованием технологий искусственного интеллекта созданы анимационные версии казахских народных сказок.

Всего развитию культуры чтения посвящены шесть специальных проектов и 1 263 телепередачи. Кроме того, подготовлены 18 документальных фильмов, более 40 видеороликов и около 300 радиопередач.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК