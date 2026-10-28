В Атырау обсудили развитие культуры чтения в рамках проекта «Читающая нация»

В Атырау в рамках республиканского проекта «Читающая нация» состоялась интеллектуальная встреча «Кітапқа қайта оралу», посвящённая популяризации чтения и повышению интереса к литературе.

Организаторами выступили Областная центральная научная универсальная библиотека имени Габдола Сланова, Атырауский областной филиал Союза писателей Казахстана и региональный офис проекта.

Во встрече приняли участие представители библиотечного сообщества, творческой интеллигенции, писатели, поэты, учёные, педагоги, руководители образовательных организаций, участники книжных клубов и молодёжь.

Участники обсудили развитие читательской культуры, формирование привычки к чтению, повышение интереса молодёжи к книгам и влияние цифрового контента на читательские предпочтения. Особое внимание уделили роли литературы в развитии критического мышления, расширении кругозора и формировании мировоззрения.

В ходе встречи участники поделились мнениями о книгах, повлиявших на их мировоззрение, обсудили значение чтения в современной жизни и подходы к популяризации литературы. Для гостей также организовали тематические книжные выставки и интерактивные площадки.

Отдельный блок программы был посвящён повышению профессиональных компетенций библиотекарей региона. Специалисты Национальной библиотеки Республики Казахстан провели мастер-классы по применению искусственного интеллекта в библиотечной деятельности и соблюдению этических норм при использовании новых технологий.

По итогам встречи организаторы обозначили дальнейшие направления работы, включая развитие региональных читательских инициатив, укрепление взаимодействия между книжными клубами и популяризацию чтения через социальные сети.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК