Участники марафона «Читающая нация» опубликовали более 40 тысяч видеоотзывов о книгах

Участники республиканского марафона чтения «Читающая нация» направили на модерацию более 40 тысяч видеоотзывов о прочитанных книгах. Наибольшую активность проявили жители Астаны, Жамбылской и Кызылординской областей.

Видеоотзывы – один из форматов участия в марафоне. Чтобы получить баллы, необходимо записать видео о прочитанной книге, опубликовать его на открытой странице в социальных сетях и отправить ссылку через сайт reading-nation.kz. После проверки модераторами за каждый одобренный отзыв участнику начисляется 50 баллов.

Участники делятся впечатлениями о прочитанном, рекомендуют книги своей аудитории и привлекают новых читателей.

Своими впечатлениями о книгах делятся представители различных категорий марафона. Среди них – Шугыла Кудайберген и Елдос Сафуллин, участвующие в категории «Читающий государственный служащий» и Аружан Абилкасымова из категории «Читающий педагог».

В числе активных участников марафона – заместитель начальника управления анализа и стратегического планирования Департамента полиции Алматинской области Меруерт Морякова. С начала марафона она прочитала три книги и набрала 1 050 баллов. Её публикации в социальных сетях суммарно собрали более 400 тысяч просмотров.

«Мне важно, чтобы после моего видео кто-то захотел открыть эту книгу. Когда видео набирают сотни тысяч просмотров, понимаешь: интерес к чтению есть, людям нужно лишь подсказать, с чего начать. Моя работа связана с анализом и большим объёмом информации, а книга помогает переключиться, взглянуть на вещи шире и лучше понимать людей», – отметила Меруерт Морякова.

Напомним, республиканский марафон «Читающая нация» проводится общественным фондом «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан с сентября 2026 года по март 2027 года. Участникам предлагается прочитать 15 книг и подготовить отзывы о них. Участие бесплатное.

На сегодняшний день марафон объединил более 1,4 млн казахстанцев из всех регионов страны.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК