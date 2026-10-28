Казахстан и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере хореографического образования

В Ташкенте в рамках Международного образовательного форума Центральной Азии Казахская национальная академия хореографии и Государственный институт искусств и культуры Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан по итогам двусторонних встреч ректора Казахской национальной академии хореографии, профессора Бибигуль Нусипжановой.

Меморандум направлен на укрепление взаимодействия двух стран в сфере культуры, искусства, науки и образования. Соглашение предусматривает академический обмен студентами и магистрантами, организацию стажировок и практик, развитие академической мобильности преподавателей, а также привлечение ведущих специалистов двух стран для проведения лекций и мастер-классов.

Стороны также договорились о реализации совместных творческих и научно-исследовательских проектов, проведении конференций, семинаров и курсов повышения квалификации, а также об обмене учебно-методическими материалами и научными публикациями.

Международный образовательный форум Центральной Азии проходит с 27 по 29 октября 2026 года в Ташкенте с участием представителей профильных ведомств и ведущих вузов региона. Форум направлен на развитие межвузовского сотрудничества и укрепление образовательных связей между странами Центральной Азии.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК