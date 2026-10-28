В Таразе прошло заседание совета «Аналар алқасы»

В Доме дружбы Тараза состоялось заседание совета «Аналар алқасы» республиканского этнокультурного объединения дунган. Участники обсудили изучение государственного языка, сохранение семейных ценностей и участие в республиканских челленджах.

Отдельное внимание уделили поддержке акции «Читающая нация». Представители совета подчеркнули роль семейного чтения в приобщении детей к литературе и укреплении связи поколений.

В ходе встречи рассмотрели дальнейшие направления работы совета и участие этнокультурных объединений в общественных инициативах.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК