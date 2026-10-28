Подведены итоги республиканского конкурса исполнителей традиционной песни имени Амре Кашаубаева. В течение трёх дней молодые исполнители из разных регионов страны представляли традиции национальных песенных школ и демонстрировали своё исполнительское мастерство.

Конкурс организован Казахской государственной академической филармонией имени Жамбыла при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Его цель – популяризация традиционного песенного искусства, поддержка молодых исполнителей и сохранение национального культурного наследия.

Жюри оценивало вокальное мастерство участников, особенности исполнительской манеры и соответствие традициям песенных школ. Имена победителей и дипломантов объявили на итоговом гала-концерте.

Первое место заняла Таргынова Жайна Бауыржанкызы. Второе место разделили Кунанбай Жалын и Саниязбекулы Айдос. Третье место присуждено Амангазину Саулету Амангазыулы, Сагындыку Аружан Айтманкызы и Амангалиевой Жанарым Аскаркызы.

Дипломантами конкурса стали Ораш Даурен Даулетулы, Аптербек Маржан Нуркенкызы, Омиргали Мадияр Азаматулы, Рахметолла Даниял Фаизуллаулы и Бейсенова Айбала Осиеткызы.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК