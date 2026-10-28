В области Жетісу состоялся республиканский слет волонтеров «ZHETISU VOLUNTEER: Бірлік. Ізгілік. Әрекет.».

Мероприятие прошло в рамках Международного года волонтеров в целях устойчивого развития, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Касым-Жомарта Токаева.

В слете приняли участие 70 волонтеров из всех регионов страны, представители молодежных организаций и эксперты в сфере волонтерства.

Программа включала экспертные и интерактивные сессии, посвященные организации волонтерской деятельности, реализации социальных проектов и вовлечению молодежи в общественную жизнь. Участники представили успешные региональные практики и обменялись опытом.

Кроме того, в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» волонтеры высадили 20 саженцев в Талдыкоргане и провели экологическую акцию в Текели.

В области Жетісу действуют 13 волонтерских организаций и 18 инициативных групп, объединяющих более 1 100 человек. С начала года с их участием проведено свыше 6 000 мероприятий в сферах экологии, культуры, образования и здравоохранения. В них приняли участие около 50 тысяч человек.

Слет направлен на развитие волонтерского движения, укрепление межрегионального сотрудничества, обмен опытом и поддержку общественно значимых инициатив.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК