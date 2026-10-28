В Актюбинской области повышают цифровую грамотность сельских жителей

В селе Иргиз Актюбинской области реализован проект IRGIZ LIFE SKILLS & DIGITAL, направленный на повышение цифровой грамотности населения и развитие практических навыков работы с современными технологиями.

Инициатива реализована в рамках программы малых грантов Центра поддержки гражданских инициатив по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

В рамках проекта молодежь прошла обучение основам SMM, мобилографии и предпринимательства. Представители старшего поколения освоили использование электронных государственных услуг и мобильных банковских приложений, а также получили знания в области цифровой безопасности и защиты персональных данных.

Реализация инициативы способствует расширению цифровых возможностей сельских жителей, повышению их навыков работы с современными технологиями и развитию гражданских инициатив на местном уровне.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК