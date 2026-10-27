Международная ярмарка керамического искусства пройдет в Туркестанской области

29 октября в Туркестанской области состоится международная ярмарка «Керамическое производство на Великом Шёлковом пути: традиции, технологии и возрождение» с участием мастеров из пяти стран.

В мероприятии примут участие представители Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Туркменистана. Программа включает выставку-ярмарку керамических изделий, мастер-классы, профессиональные встречи и культурно-познавательные мероприятия.

Участники продемонстрируют традиционные техники изготовления керамики – от подготовки глины и формовки изделий до нанесения орнаментов, обжига и глазурования. Отдельное внимание будет уделено возможностям сочетания традиционных методов с современными технологиями.

Ярмарка направлена на сохранение и популяризацию традиционного керамического искусства, развитие профессионального обмена и укрепление культурных связей между странами. Проведение мероприятия также позволит представить историко-культурное наследие Отырарского района широкой международной аудитории.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК