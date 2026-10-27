В Казахстане стартовала акция «1000 крепких семей для Республики»

В Казахстане стартовала республиканская акция «1000 крепких семей для Республики», направленная на подготовку молодежи к созданию семьи и укрепление семейных ценностей.

С 26 октября по 2 ноября на базе Центров поддержки семьи (ЦПС) во всех регионах страны пройдут обучающие занятия для пар, планирующих вступить в брак, и молодых семей.

Участники смогут повысить уровень знаний и получить практические навыки по шести направлениям: партнерство и ответственность, репродуктивное здоровье, правовая и финансовая грамотность, эмоциональный интеллект и коммуникация.

К проведению занятий также привлекут победителей национального конкурса «Мерейлі отбасы», представителей советов аксакалов и матерей, историков и этнографов. Они расскажут о семейных традициях, ценностях и преемственности поколений.

Своим опытом с участниками поделятся также известные спортсмены, предприниматели и общественные деятели.

Для участия в акции необходимо обратиться в Центр поддержки семьи по месту жительства.

Цель инициативы – охватить обучением не менее 1 000 пар.

В дальнейшем добрачная подготовка будет проводиться на постоянной основе во всех ЦПС страны.

Акция призвана помочь молодым казахстанцам подготовиться к семейной жизни, повысить их правовую и финансовую грамотность, а также сформировать ответственное отношение к браку и созданию семьи.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК