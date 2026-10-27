В Казахстане стартовала акция «1000 крепких семей для Республики»
В Казахстане стартовала республиканская акция «1000 крепких семей для Республики», направленная на подготовку молодежи к созданию семьи и укрепление семейных ценностей.
С 26 октября по 2 ноября на базе Центров поддержки семьи (ЦПС) во всех регионах страны пройдут обучающие занятия для пар, планирующих вступить в брак, и молодых семей.
Участники смогут повысить уровень знаний и получить практические навыки по шести направлениям: партнерство и ответственность, репродуктивное здоровье, правовая и финансовая грамотность, эмоциональный интеллект и коммуникация.
К проведению занятий также привлекут победителей национального конкурса «Мерейлі отбасы», представителей советов аксакалов и матерей, историков и этнографов. Они расскажут о семейных традициях, ценностях и преемственности поколений.
Своим опытом с участниками поделятся также известные спортсмены, предприниматели и общественные деятели.
Для участия в акции необходимо обратиться в Центр поддержки семьи по месту жительства.
Цель инициативы – охватить обучением не менее 1 000 пар.
В дальнейшем добрачная подготовка будет проводиться на постоянной основе во всех ЦПС страны.
Акция призвана помочь молодым казахстанцам подготовиться к семейной жизни, повысить их правовую и финансовую грамотность, а также сформировать ответственное отношение к браку и созданию семьи.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК