В Атырау проходит обучающий семинар для медиаторов

В Атырау в рамках республиканского форума «Культура примирения – основа общественного согласия и единства» стартовал двухдневный обучающий семинар «Основы медиации и управление конфликтами».

27–28 октября участники семинара повышают профессиональные компетенции, совершенствуют навыки управления конфликтами и осваивают практические методы мирного урегулирования споров.

Программа предусматривает обмен опытом, изучение инструментов эффективного диалога и выработку взаимоприемлемых решений в конфликтных ситуациях.

Мероприятие направлено на развитие института медиации, укрепление культуры мирного разрешения споров и общественного согласия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК